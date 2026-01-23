Singh Tarot Rashifal 23 January 2026: सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान

सिंह (Leo):-

Cards:- Two of cups

इस समय प्रिय से रिश्ते में स्वीकृति की उम्मीद बने हुए हैं. सामने वाले से विवाह करने की इच्छा परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. जल्द ही इस इच्छा पर परिजनों की सहमति प्राप्त हो सकती है. इस बात का विश्वास रखें. व्यवसाय में करीबी के साथ साझेदारी कर सकते हैं. सामने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त करें. अति विश्वास धोखा दे सकता है. व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें. कार्य की अधिकता होने के कारण परेशान हो सकते हैं. दूसरों के मामलों में बोलने से बचना चाहिए. इस समय अपने खर्चों का लेखा-जोखा आवश्यक करें. कोई पुराना कानूनी मामला फिर से खुल सकता है. जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है. दूसरों की निजी जिंदगियों में न झांके. जीवन साथी के साथ व्यवहार में मधुरता लाएं संतान के साथ समय बिताने का प्रयास करें. कार्य में बढ़ते हुए तनाव को पारिवारिक जीवन में शामिल न करें. मित्रों के साथ संबंध सुधारे. अहंकार लोगों को आपसे दूर कर सकता है.

स्वास्थ्य: किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. कार्य की अधिकता से स्वास्थ्य प्रभावित होगा. विश्राम करना आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: जो लोग लघु उद्योग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: किसी के व्यवहार की कटुता मन को आहत कर सकती है. सामने वाले को अपनी मानसिक स्थिति समझने की कोशिश करेंगे.

