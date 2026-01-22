Singh Tarot Rashifal 22 January 2026: अपने कार्य में बदलाव न करें, नौकरी में आ रही समस्या जल्द सुलझेगी

सिंह (Leo):-

Cards:- Queen of Cups

इस समय आवश्यक कार्यों में लापरवाही न करें. संतान की तबियत को लेकर चिंतित हो सकते है. यदि कोई पारिवारिक मामला लंबे समय से चला आ रहा था. तो उसमें मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. कार्य की अधिकता परेशान कर सकती है. किसी दूसरे के मामले में बोलने से बचे. किसी भी बात के लिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें. जो आपके खिलाफ कार्य करते आए हो. दूसरों से प्रभावित होकर अपने कार्यों में बदलाव न करें. नौकरी में आ रही समस्या को किसी महिला मित्र की मदद से सुलझा सकते है.

और पढ़ें

वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव कम होगा. यदि कोई कार्य पैसों को लेकर अटका हुआ है. तो वो भी पूरा होता नजर आएगा. किसी की गलत बात का समर्थन न करें. बार बार किसी कार्य में हो रही गलतियां लोगों का भरोसा उठा सकती है. शेयर बाजार में धन निवेश कर सकते है. आपके दिखावे के कारण कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

स्वास्थ्य: अपने वजन पर नजर बनाए रखें. खानपान में सुधार ला सकते है.

आर्थिक स्थिति: साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी से दूर रहे. पैसा डूब सकता है.

रिश्ते: पुराने मित्रों और करीबी लोगों के साथ मुलाकात उत्साहित करेगी.

---- समाप्त ----