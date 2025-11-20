Singh Tarot Rashifal 20 November 2025: पैसे कमाने का नया जरिया बनेगा, गाड़ी खरीद सकते हैं

सिंह (Leo):-

Cards:- Judgement

जीवन के कुछ गतिविधियों में स्वत: ही तेजी आती नजर आ रही है. हो सकता है, कि आपके छोटे-मोटे विवाद जिन्हें समय रहते जिनको सुलझाया नहीं गया है.अब बड़े और कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं.इस स्थिति में न्यायिक फैसला आपके विपक्ष में जा सकता हैं. इस समय यदि आप अपने कार्यों की तरफ पूर्णता ध्यान नहीं देंगे. तो आपके हित में होने वाली घटनाएं विलंबपूर्ण हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि परिवर्तनों से घबरा कर आप कुछ ऐसे अवसरों को हाथ से जाने दें.

और पढ़ें

जो आगे आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं. परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है. इस बात को समझने का प्रयास करें. यदि कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं. तो उनको स्वीकार करने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर होगा. इस समय अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें .जरा सी भी लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी. किसी नए वाहन को खरीदने के विषय में परिजनों से बातचीत कर सकते हैं. संतान की शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित होंगे.

स्वास्थ्य: किसी भी तरीके की स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाह ना हो. समय रहते सही उपचार कर लेना आगे के लिए अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के अन्य स्रोतों पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: अपने बड़े भाई के साथ संपत्ति को लेकर विवाद को समझौते के रूप में सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं.



---- समाप्त ----