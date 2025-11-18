scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 18 November 2025: सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 18 November 2025: आप अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव लाकर अपने कार्यों को सफल बनाने के प्रयास कर सकते हैं.  इस समय आपको आपके आसपास के फैले हुए भ्रम जाल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- King of Swords 

आपको विचारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने की जरूरत महसूस हो सकती हैं. कुछ समय से विचारों में बढ़ती हुई नकारात्मकता आपके कार्यों को विफलता की तरफ ले जा रही हैं.  इसके चलते कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों आपको अपने कार्यों में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर देने की सलाह दे सकते हैं.  ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके कार्यों को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है.  आप अपनी कार्यशैली में जरूरी बदलाव लाकर अपने कार्यों को सफल बनाने के प्रयास कर सकते हैं.  इस समय आपको आपके आसपास के फैले हुए भ्रम जाल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए. और आगे की योजनाओं का निर्धारण अच्छे से करना चाहिए.  धैर्य और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने पर सफलता निश्चित है. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि आपका कोई मित्र आपसे कुछ ऐसी कड़वी बातें कह दें.  जो आपको उसे समय अच्छी ना लगे. जब आप ठंडे दिमाग से आप उन बातों पर गौर करेंगे.  तो उसमें आपको अपनी भलाई नजर आएगी. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते कई बार भोजन के अनियमितता हो सकती है. ऐसी स्थिति में आप बीच-बीच में कुछ हल्का-फुल्का खाकर अपने इस अनियमितता को सही करने का प्रयास कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: यदि आप अपने धन का निवेश किसी योजना में कर रहे हैं.  जिस योजना के बारे में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है.  तो पहले उसे योजना को अच्छे से समझे. 

रिश्ते: अपनी जिद और गुस्से के कारण आप लोगों को अपना शत्रु बन सकते हैं.  इससे लोगों के मन में आपके प्रति ग्रहण का भाव उत्पन्न होगा. 

