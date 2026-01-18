scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 18 January 2026: भाषा की अभद्रता पर काबू पाएं, व्यर्थ की फिजूलखर्ची न करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी प्राप्त होगी. संतान की शिक्षा को लेकर उत्साहित होंगे. परिवार के साथ किसी नए व्यवसाय पर विचार विमर्श कर सकते है.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Emperor 
कार्य क्षेत्र में शांत और संयमित स्वभाव को लोग कमजोरी समझ सकते है. जिसके चलते कोई सहयोगी व्यर्थ ही उलझ सकता है. इस समय सामने वाले को अपनी ताकत का परिचय देना जरूरी है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति और पक्षपात पूर्ण वातावरण से सजग रहे. किसी के साथ विवाद न हो. इस बात का ध्यान रखें. कुछ लोग आपकी कार्य कुशलता और बढ़ते सम्मान से ईर्ष्या कर सकते है. ऐसे लोग मौका मिलने पर वार करने से नहीं चूकते. कुछ समय से परिजनों की बातों पर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया न देने की आदत के चलते जीवनसाथी भला बुरा कह सकता हैं.

अचानक से जीवनसाथी कोई ऐसी बदतमीजी कर सकता हैं. जिससे सामने वाले से काफी गुस्सा हो सकते है. उसको इस बात का एहसास कर सकते है. कि शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि व्यर्थ की बातों को टालने की कोशिश हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी प्राप्त होगी. संतान की शिक्षा को लेकर उत्साहित होंगे. परिवार के साथ किसी नए व्यवसाय पर विचार विमर्श कर सकते है.

भाषा की अभद्रता पर काबू पाएं. व्यर्थ की फिजूलखर्ची न करें. लोगों के निजी मामलों में बिना उनकी अनुमति के दखलंदाजी न करें. इससे रिश्तों में खटास आ सकती है. कार्यों को टालने की आदत में बदलाव लाएं. मित्रों के साथ कहीं भ्रमण की तैयारी करेंगे. 

स्वास्थ्य: बदलते मौसम अपने खान-पान का खास ख्याल रखें. ठंडी और खट्टे चीजों के सेवन से बचाव करें. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. किसी नई योजना में धन निवेश करने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते: मनचाहे जीवन साथी की तलाश किसी नए व्यक्ति के मिलने से पूरी होती नजर आ रही है. 

---- समाप्त ----
