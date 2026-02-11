scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 11 February 2026: विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, सोच समझकर सही फैसला करें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 11 February 2026: सामने वाले के प्रेमपूर्वक व्यवहार व्यक्तित्व में कई बदलाव लेकर आ सकता है. लोगों पर फिर से विश्वास कर सकेंगे. विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. सोच समझकर सही फैसला करें.

सिंह (Leo):-
Cards:- The Magician
किसी बड़े अवसर की प्राप्ति जीवन में चमत्कार की तरह प्रतीत हो सकती है. ऐसा ही कुछ जल्द ही जीवन में घटित हो सकता हैं. अचानक से सभी कार्य पूरे होते नजर आएंगे. रुके हुए कार्य भी शुरू हो सकते हैं. इस समय किसी कोई अनुभवी व्यक्ति का साथ प्राप्त हो सकता हैं. उच्च अधिकरी के समय कार्यों की सफलता आपकी योग्यता को साबित कर सकती है. इससे सामने वाला काफी प्रभावित होगा. कार्य को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत और सही सूझबूझ दोनों का अच्छे से उपयोग कर सकते है.

कार्य के सिलसिले में विदेश जाने मौका मिल सकता है. परिजन और मित्र इस खबर को सुनकर काफी प्रसन्नचित होंगे. जीवन में किसी नए व्यक्ति के आगमन से पुरानी सभी कटु यादें दूर हो सकती हैं. सामने वाले के प्रेमपूर्वक व्यवहार व्यक्तित्व में कई बदलाव लेकर आ सकता है. लोगों पर फिर से विश्वास कर सकेंगे. विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. सोच समझकर सही फैसला करें. 

स्वास्थ्य: अचानक से पैरों में दर्द शुरू हो सकता हैं. जिसके कारण चलना मुश्किल हो रहा है. चिकित्सक कुछ जरूरी व्यायाम बता सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: नए व्यवसाय की अच्छी शुरुआत जल्द ही आर्थिक लाभ की स्थिति बना सकती है. किसी को दिया उधार वापस मिल सकता हैं. 

रिश्ते: नया प्रेम संबंध बन सकता हैं. अतीत की यादों से बाहर निकल सकते हैं. 

---- समाप्त ----
