scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 10 February 2026: महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर बनाए रखें, गलतियां करने से बचें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 10 February 2026: कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर बनाए रखें. कोई भी ऐसी गलती न करें. जो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर दें. इस समय किसी सहयोगी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती हैं. संभव हो,तो मदद जरूर करें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Temperance
कभी कभी सही होने पर भी धैर्य बनाए रखकर पड़ता है. कार्य क्षेत्र में राजनीति के चलते कार्य में विरोधाभास हो सकता है. कार्य की योजना को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है. इस समय अपने कार्यों धैर्य ,शांति और आत्मविश्वास से पूरा करने का प्रयास करें. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. इससे आप विरोधी शक्तियों पर नियंत्रण कर पाएंगे. संभव है कि परिवार या कार्य क्षेत्र में कुछ समझौते करने पड़े. जो अभी परेशान कर सकते है.

आगे चलकर इन समझौते से लाभ मिल सकता है. ये विश्वास कर सकते है. किसी भी चीज की अति ना करें. किसी पर किया गया अति विश्वास किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता हैं. किसी मामले में इतना न उलझ जाएं. कि अन्य पहलुओं पर ध्यान ही ना जाएं. कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर बनाए रखें. कोई भी ऐसी गलती न करें. जो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर दें. इस समय किसी सहयोगी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती हैं. संभव हो,तो मदद जरूर करें. 

स्वास्थ्य: यदि कोई स्वास्थ्य समस्या कुछ समय से परेशान कर रही है. तो समय रहते समाधान अवश्य करें. 

सम्बंधित ख़बरें

स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करेंगे
गलत बातों का समर्थन न करें, सलाह-परामर्श के बाद ही निवेश करें
छोटे बड़े लोगों को उचित सम्मान दें, व्यर्थ के विवाद से बचें
फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे
धन की आवक सामान्य रहेगी, समय प्रतिकूल है, सावधानी बरतें

आर्थिक स्थिति: अपनी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करें. किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: यदि किसी महिला से आप संपर्क में है. तो अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement