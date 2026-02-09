Singh Tarot Rashifal 9 February 2026: पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है, अपने सीक्रेट किसी से शेयर न करें

सिंह (Leo):-

Cards:- Queen of swords

खाली समय का आनंद उठाने के लिए लोगों से दूर होकर रुचि के कार्यों पर ध्यान देंगे. किसी रुचि के कार्य को व्यवसाय में बदलने की कोशिश कर सकते है. इसके लिए अपने पुराने मित्र के साथ योजना पर कार्य करेंगे. अतीत की यादों को दूर करें. कोई ऐसी घटना जो काफी दुःख दे रही है. उससे दूर रहें. अपनी बातों में मौलिकता लाएं. जरूरी कामों को समय न देना और फिजूल की कामों पर समय बर्बाद करना आपके कार्यों में बाधा डाल सकता है. अगर कोई आयु में छोटा व्यक्ति सलाह दे रहा है. तो उसे जरूरी सुने.

कई बार छोटे लोगों की सीख जीवन जीने का नया तरीका बता सकती है. घर के किसी सदस्य का व्यवहार चिंता में डाल सकता है. सामने वाला पैसा कमाने की कोई सोच नहीं रखता है. नई नौकरी की तलाश करेंगे. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी हो सकती है. पारिवारिक मामलों को दूसरों के साथ साझा न करें. इससे सामने वाला आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते है. अजनबी लोगों के साथ ज्यादा नजदीकियां न बढ़ाएं. किसी के कार्यों का मजाक न उड़ाएं. यदि कोई व्यक्ति सलाह दे रहा है. तो उसे अनसुना न करें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को बेहतर रखने की पूरी कोशिश कर रहे है. वजन को कम करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश के लिए शेयर बाजार की योजनाओं पर विचार कर सकते है. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद लेंगे.

रिश्ते: किसी रिश्ते में बंधने से डरते आये है. सामने वाले को समझने की कोशिश करें.

---- समाप्त ----