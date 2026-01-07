Singh Tarot Rashifal 7 January 2026: कार्य के समय पर पूरा करें, नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है

सिंह(Leo):-

Cards:- Five of swords

जीवन में कुछ तनाव पूर्ण स्थिति बन रही है. खुद को द्वंद्व में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे का आगमन जीवन की खूबसूरती नष्ट कर सकता है. गलत लोगों की संगत से बचकर रहे. स्वार्थवश किसी भी कार्य को पूरा करना सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा. इस बात का ध्यान रखें. किसी के साथ धोखाधड़ी न करें. यदि कार्य को अनैतिक तरीके से पूरा करने पर विचार कर रहे हैं. तो सावधान रहे. आगे चलकर इस कार्य का प्रतिफल मान सम्मान को हानि पहुंचा सकता है.

और पढ़ें

बार-बार कार्य में मिल रही असफलता कुछ समय रुकने का संकेत दे रही है. शांत मन और संयम के साथ कार्य का पुनः अवलोकन कर योजना में फेर बदल किया जा सकता है. जरूरत हो, तो कार्य शैली में भी बदलाव करना बेहतर रहेगा. विचारों की नकारात्मकता को कम करें. ऐसे लोग जिनकी सोच हमेशा दूसरों को परेशान करने की बनी हुई हो. उनसे मित्रता सीमित रखें. सामने वाले की गलत सोच आपकी छवि को बिगाड़ सकती है. इस समय जीतने के लिए किसी भी नीति का उपयोग कर सकते है. पर ध्यान रखें, कि वो नीति अनैतिकता से भरी हुई न हो. समय की प्रतिकूलता और कठिन संघर्षों के बीच जीत हासिल करना,आपकी दृढ़ इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा.

स्वास्थ्य: आंखों की समस्या को नजरअंदाज ना करें. अगर चिकित्सक किसी शल्य चिकित्सा की सलाह दे रहा हैं. तो उसकी बात पर ध्यान दें.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: कार्य के समय पर पूरा करें. नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है.

रिश्ते: अचानक से किसी करीबी व्यक्ति का दोहरा चरित्र सामने आ सकती हैं. जिससे मन आहत हो सकता है.

---- समाप्त ----