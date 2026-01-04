Singh Tarot Rashifal 4 January 2026: बेईमानी से बचेंगे, चोट लग सकती है

सिंह (Leo):-

Cards:- Seven of swords

काफी समय पूर्व की किसी दु:खद घटना के चलते सामने वाला नुकसान पहुंचा सकता है.उसकी मंशा पूरे परिवार को तकलीफ देने की हो सकती है. सामने वाले कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए बेईमानी के साधनों का उपयोग करने से संकोच नहीं करेगा.इस समय आप किसी कार्य का अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते है.जीवन में नकारात्मक सोच बढ़ सकती है.

कार्य क्षेत्र में सब कुछ गलत तरीके से हथियाने की मंशा बड़ी मुश्किल में डाल सकती है.किसी कठिन परिस्थिति में बिना श्रम किए सब कुछ आसानी करने की सोच में बदलाव लाएं. जब तक प्रयास मजबूत नहीं होंगे.तब तक किसी भी परिस्थिति में सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होगी.परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो सकता है.इस समय किसी से भी बहस न करें.जो चल रहा है.उसी परिस्थिति को अच्छा बनाने का प्रयास करें.संभव है, कि अधिक संपत्ति की चाह में आप रिश्तों में बेईमानी पर उतर आएं. अपनी इस सोच में बदलाव लाइए. रिश्तों की गरिमा बनाए रखें.छोटे बड़े लोगों का लिहाज करें.सबकी भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य: किसी नुकीली वस्तु का वस्तु का उपयोग करते समय सावधानीपूर्वक कार्य करें.चोट लग सकती है

आर्थिक स्थिति: धन को यदि उचित तरीके से कमाया जाए तो उससे खुशहाली आती है. बेईमानी से धन न कमाएं.

रिश्ते: यदि कोई बात आपसे गलत हो गई है .तो अपने प्रिय जनों से उस बात का जिक्र अवश्य करें.

