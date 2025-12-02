Singh Tarot Rashifal 2 December 2025: धैर्य, संयम और शांति के साथ वक्त गुजारें, परिवार को समय दें

सिंह (Leo):-

Cards:- Ten of swords

कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. अपने आसपास के वातावरण से सावधान रहें. इस समय आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. पदोन्नति के अवसर सामने आ रहे हैं. आपकी काबिलियत और योग्यता को देखते हुए उच्च अधिकारी आपको लेकर सकारात्मक फैसला लेने पर विचार कर सकते हैं. इस स्थिति में कुछ ईर्ष्यालु सहयोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. किसी भी तरह की प्रतिक्रिया, जो क्रोध को प्रदर्शित करें. इस समय ना दिखाएं. शांत होकर सामने वाले की गतिविधियों पर नजर रखें. हो सकता है कि आपके खिलाफ गलत अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया जाएं.

और पढ़ें

इस स्थिति में हड़बड़ी या जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी. कार्यों को पूरा करने में विलंब ना करें. अपने कार्यों के प्रति उमंग और उत्साह बनाए रखें. प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है. जीवन में अचानक से बड़े बदलाव नजर आएंगे. इन बदलावों को स्वीकार करने में कठिनाई अनुभव हो सकती है. धोखा देने वाले पर आपका क्रोध पराजय को विजय में नहीं बदल सकता. अतः धैर्य, संयम और शांति के साथ इस वक्त को गुजर जाने देना बेहतर रहेगा. परिजनों के साथ अपनी समस्या साझा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी पुरानी बीमारी के पुनः उभरने की स्थिति बन सकती है. चिकित्सक सेपरामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय पैसों का लेनदेन ना करें. धन की हानि होने की स्थिति बन रही है.

रिश्ते: ऐसे लोग जो स्वार्थवश आपसे रिश्ता बनाए हुए हैं. उनसे धीरे-धीरे दूरी बना सकते हैं.

---- समाप्त ----