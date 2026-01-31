scorecardresearch
 
आज 31 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले महत्वपूर्ण उपलब्धियां करेंगे हासिल, कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 31 January 2026, Leo Horoscope Today: उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

सिंह - महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. आय के स्त्रोत बनेंगे. व्यवसायिक गतिविधियों में बेहतर रहेंगे. नियम पालन बनाए रखें. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. नेतृत्व क्षमता संवरेगी. कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. लाभ के अवसर बढ़त पर रहेंगे. कामकाजी प्रयासों में तेजी रखेंगे. धनधान्य में वृदिध होगी. बढ़त पर रहेगा. विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ प्रतिशत पर फोकस बनाए रखेंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर भेंटवार्ताएं सफल होंगी. उद्योग व्यापार से जुड़े मामले संवरेंगे. करियर संवार पर रहेगा. व्यापार व्यवसाय में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले तेजी से आगे बढ़ेंगे. कारोबारियों का भरोसा रखेंगे. विभिन्न प्रयासों के मामले सधेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. प्रबंधन व प्रशासन के कार्य बनेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा.

प्रेम मैत्री- मित्रों संग खुशियों भरा वक्त बिताएंगे. मन के मामले अनुकूल बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना मिलेगी. साथी सहयोग करेंगे. प्रेम प्रयासों को बल मिलेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. भेंट के अवसर बनेंगे. स्वजनों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों पर फोकस रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार आकर्षक रहेगा. प्रतिभा संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. चर्चा संवाद संवरेंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

शुभ अंक : 1, 4 और 9

शुभ रंग : बैगनी

आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. फोकस रखें.

