आज 26 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: परस्पर विश्वास को बल मिलेगा, अड़चन अवरोध दूर होंगे

सिंह - भाग्य पक्ष बल पाएगा. धार्मिक एवं मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. आस्था अध्याम में वृद्धि होगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. परस्पर सहजता बढ़ाएंगे. सभी मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. योजनाओं को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. रुटीन बेहतर रखेंगे. सभी मामले पक्ष में बने रह सकते हैं. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. तेजी से कामकाजी सुधार बना रहेगा. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. उच्च शिक्षा पर बल रहेगा. विभिन्न मामलों में उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

नौकरी व्यवसाय - करियर व्यापार को गति देंगे. पेशेवर कार्यों से जु़डें़गे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रहेगा. पेशेवर परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाविता रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पाएगा. जरूरी चर्चाओें में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. अपनों का सहयोग पाएंगे. स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. अनुबंधों को आगे बढ़ाएं. महत्वपूर्ण मामले पक्ष में रहेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के प्रयासों में सहजता रहेगा. उमंग उत्साह बनाए रहेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. परस्पर विश्वास को बल मिलेगा. अड़चन अवरोध दूर होंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- मित्रता घनिष्ठ होगी. खानपान सात्विक रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. कमतर बातों को नजरअंदाज करेंगे.

शुभ अंक : 1 और 2

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पुण्य बढ़ाएं.

