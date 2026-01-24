scorecardresearch
 
आज 24 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले स्वभाव में लाएं मधुरता, कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों से रहें सावधान

Aaj ka Singh Rashifal 24 January 2026, Leo Horoscope Today: मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिवार वाले मदद को तत्पर रहेंगे.

सिंह - सावधानी से आगे बढ़ते रहें. अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें. सबके प्रति क्षमाभाव रखें. करियर व्यापार में लेनदेन में स्पष्टता रखें. अतिभार उठाने से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सूझबूझ और सहकार बनाए रखें. सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. अनुबंधो में सजग रहेंगे. मितभाषी बने रहें. संपर्क संवाद में विवेक व बड़प्पन से काम लेंगे. महत्वपूर्ण संवाद आगे बढ़ाएंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिवार वाले मदद को तत्पर रहेंगे. कामकाज में लापरवाही से बचें.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न विषयों में विनम्रता रखें. स्मार्ट डिले की नीति अपनांएं. व्यवस्था के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाएं सामान्य रहेंगी. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं को पूरा करने का दबाव रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. जिम्मेदारों की सीख सलाह पर अमल में लाएं. भेंट में सतर्कता रखें. बचत की तुलना में रिवेश बढ़ा हुआ रह सकता है. संरक्षण के प्रयासों पर जोर बढ़ाए रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम में विनय विवेक बनाए रखेंगे. परिवार में अपनों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. संबंधियों का साहस बनाए रखें. सूझबूझ व सहकार पर जोर दें. समय लेकर भेंट करें. आदर सत्कार का भाव रखें. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. समता सामंजस्यता पर जोर रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. संवाद में सजग रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार पर सरल रखें. व्यक्तित्व पर फोकस बढ़ाएं. चर्चा में सतर्कता रखें. भावनात्मक मजबूत बनें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन से काम लें. चर्चा में स्पष्ट रहें.

शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विवेकशील रहें.

---- समाप्त ----
