आज 22 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें

सिंह - महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहकारिता और साझीदा में प्रभावी बने रहेंगे. उद्योग व्यापार में लाभ में वृद्धि होगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सात्विकता बनाए रहें. सामंजस्य पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- टीम के आपसी तालमेल से आगे बढ़ेंगे. सबके हित के निर्णय लेंगे. कामकाज सामान्य रहेगा. साझा गतिविधियों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी. विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- उद्योग व्यापार में इच्छित लाभ के संकेते हैं. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी. विविध मामलों में गति आएगी. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुखकर वातावरण रहेगा. दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी. विविध मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्यरहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1, 3 और 4

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : जगत के स्वामी पालनहार श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. भरोसा बनाए रखें.

