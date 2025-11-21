आज 21 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: भवन और वाहन से कार्य गति लेंगे, नियम कानून बनाए रखेंगे

सिंह- वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखें. भावनात्मक चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अधिकारीवर्ग से भेंट मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. सुख सुविधाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंधन पर जोर होगा. स्वहित की सोच रख सकते हैं. विनम्रता से काम लेंगे. संवेदनशील विषयों में सजग रहें. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे. करियर व्यवसाय में पेशेवरता रखेंगे. सुख सुविधाओं में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक व्यवसाय में शुभता बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सहजता बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. प्रदर्शन में सुधार होगा. वाणिज्यिक लाभ संवारेंगे. बड़बोलेपन व स्वार्थ से बचें.

धन संपत्ति- हितलाभ पर फोकस होगा. उपयोगी वस्तु की खरीदी करेंगे. भवन और वाहन से कार्य गति लेंगे. नियम कानून बनाए रखेंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. दिखावे से बचें.



प्रेम मैत्री- मन के मामलो में विनम्रत और विवेक बनाए रखें. रिश्ते संवार पर रहेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से रहने पर जोर होगा. व्यक्तिगत विषयों को प्राथमिकता में रखेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. आपसी सलाह से निर्णय लेंगे. पूर्वाग्रह से बचें. सामंजस्य बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- दैहिक संकेतों की जांच की अनदेखी न करें. भावावेश से बचें. भावुकता पर नियंत्रण रखें. व्यक्तित्व सहज रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1 3 और 5

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. लाल चुनरी और श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. योग व्यायाम बढ़ाएं. सकारात्मक रहें.

