आज 21 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: निर्णय लेने में करीबियों पर भरोसा करेंगे, पेशेवर सहज होंगे

सिंह- साझा कार्य व्यापार में सुधार आएगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. कामकाज में प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. पेशेवरजन इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों को हल निकालेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- सहयोगियों से चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ और सहयोग प्राप्त होगा. टीम भावना का विकास होगा. निर्णय लेने में करीबियों पर भरोसा करेंगे. पेशेवर सहज होंगे. उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. करियर में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- भूमि व भवन के मामले बल पाएंगे. आर्थिक कार्य सधेंगे. टीमवर्क में उत्साह दिखाएंगे. महत्वपूर्ण सफलता की संभावना बनी रहेगी. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सहकार की भावना रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को मजबूती देंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सक्रियता आएगी. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबियों से नजदीकी व संपर्क बढ़ेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. निर्णय पर डटे रहें.

---- समाप्त ----