scorecardresearch
 

Feedback

आज 18 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले खर्च पर नियंत्रण रखें, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 18 September 2025, Leo Horoscope Today: लीगल मामले उभरने की आशंका है. लाभ प्रभावित रह सकते हैं. नीति नियमों में सजग रहेंगे. वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखें.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी न करें. योजनाओं में सूझबूझ बनाए रखें. करियर कारोबार में सावधानी से आगे बढ़ें. वाणिज्यिक विषयों में व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. लापरवाही न दिखाएं. रिश्तां को बेहतर रखने की कोशिश होगी. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों को गति दे पाएंगे. भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. रिश्तों में गंभीरता बनी रहेगी. करीबियों का सहयोग मिलेगा. बहस विवाद में न पड़ें. विनय विवेक बनाए रखेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर गतिविधियों में गलतियां करने से बचें. व्यवसायिक प्रयासों में उतावली न दिखाएं. विभिन्न कार्यों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं.

सम्बंधित ख़बरें

बुधवार के दिन सिंह राशि वालों को विपक्ष से रहना होगा सावधान, लक्ष्य पर दें ध्यान 
बेहतर मौके मिलेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा 
सिंह: धन लाभ का योग है, बातचीत में धैर्य रखें 
नौकरी में उन्नति के योग हैं, आपके काम की सराहना होगी 
लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा, नीति नियमों का पालन करेंगे 

धन संपत्ति- निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. खर्च पर नियंत्रण रखें. बजट से चलने पर जोर दें. लीगल मामले उभरने की आशंका है. लाभ प्रभावित रह सकते हैं. नीति नियमों में सजग रहेंगे. वार्ता में नियंत्रण बढ़ाए रखें.

Advertisement

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. अपनों के लिए अधिकाधिक करने का नजरिया बनाए रखेंगे. लोगों की बातों में आने से बचें. भावनात्मक प्रयासों में सजगता बढ़ाएं. व्यक्तिगत संबंधों में सहज रहें. मित्रों में सहजता बनाए रखें. प्रेम स्नेह के मामलो में धैर्य रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- बहस विवाद टालें. सेहत के प्रति सजग रहें. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. खानपान सामान्य रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : विधिवत् पितृपूजन कर अर्घ्य अर्पित करें. श्रद्धा भाव से योग्यजनों को भोजन कराएं. पीली वस्तुओं का दान करें. सावधानी बढ़ाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement