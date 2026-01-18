scorecardresearch
 
आज 18 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: रुटीन संवारेंगे, वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 18 January 2026, Leo Horoscope Today: आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें.विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.लगनशीलता बनाए रखेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे

सिंह - कर्मठता पर बल बनाए रखें.मेहनत और कौशल से लक्ष्य साधेंगे.कामकाजी परिणाम मिलेजुले रहेंगे.समय प्रबंधन पर जोर रखें.सहकर्मियों का साथ समर्थन रहेगा.सेवाक्षेत्र में रुचि बढ़ेगी.उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे.अतिउत्साह से बचें.जोखिम के कार्य न करें.आर्थिक लेनदेन में जल्दबाजी से बचें.विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी.लगनशीलता बनाए रखेंगे.कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.पेशेवरता और कार्य प्रबंधन संवरेंगे.योजनाएं लंबित रखने से बचेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी मामलों में चुनौतियां बनी रहेंगी.लेनदेन व चर्चा में सहज रहें.क्षमता व प्रतिभा के अनुरूप जिम्मेदारी.कार्य प्रदर्शन में समकक्षों का सहयोग मिलेगा.अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.वाणिज्य व्यापार गति लेंगे.

धन संपत्ति- लेनदेन के मामलों में धैर्य बनाए रखेंगे.शुभचिंतकों व साथियों का सहयोग रहेगा.नीति नियम पर ध्यान देंगे.श्रमशीलता का लाभ मिलेगा.रुटीन संवारेंगे.वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे.खर्च पर अंकुश बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संतुलित रहेगा.रिश्ते मजबूत होंगे.करीबियों के लिए प्रयासरत रहेंगे.प्रेम नेह के मामलों में बहकावे में न आएं.अहंकार से दूर रहें.रिश्ते संवेदनशील रहेंगे.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.भावनात्मक मामलों में धैर्य रखेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था र नियंत्रण बढ़ाएं.विनय विवेक विनम्रता रहेगी.खानपान संवारेंगे.स्मार्ट वर्किंग रहेगी.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.अनुपालन बढ़ाएंगे.
शुभ अंक : 1 2 और 9
शुभ रंग : लाल माणिक्य के समान
आज का उपाय : आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें.सेवाभाव रखें.

