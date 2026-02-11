आज 11 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: बुधवार के दिन सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे लाभ, सेहत का रखें खास ख्याल

सिंह - पारिवारिक पक्ष में सहजता सजगता बनाए रखें. निजी संबंधों का सम्मान करें. कार्य व्यापार में वांछित परिणाम बनेंगे. करीबियों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. प्रेम में सहजता रहेगी. बड़ों की बात ध्यान पर ध्यान दें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ी रहेगी. वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखेंगे. पेशेवरों से तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में बढ़त बनी रहेगी. पेशेवर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधकीय मामलों में अपेक्षित सफलता पाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सुधार बना रहेगा. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- कामकाजी हितों का सरंक्षण बनाए रखेंगे. लाभ संवारेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. भवनवाहन के प्रयास गति लेंगे. भौतिक वस्तुएं व सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रबंधन व अनुशासन रखेंगे. बड़प्पन से काम लें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में उत्साह दिखाएंगे. लोगों की बातों व भावावेश में नहीं आएं. संवेदनशीलता बनाए रखें. रिश्तों में सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल रखेंगे. संबंधों में आपसी विश्वास बनाए रखें. बड़ों से भेंट होगी. जिद छोडें. घर से करीबी बढे़गी.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दबाजी न दिखाएं. निजता पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित बनाए रखें. बहस विवाद की स्थिति टालें. मनोबल सहज रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1, 2 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. क्रोध से बचें.

---- समाप्त ----