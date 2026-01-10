आज 10 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, नीतियां बल पाएंगी

सिंह - वाणिज्यिक प्रबंधन को बल मिलेगा.परंरागत मामलें में तेजी से काम निकालेंगे.पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.कार्यविस्तार पर जोर रखेंगे.निजी संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे.अतिथि आगमन बना रहेगा.सबसे बनाकर चलेंगे.मान सम्मान देंगे.चहुंओर समर्थन बना रहेगा.जनकल्याण की भावना रहेगी.घर में आनंद के क्षण बनेंगे.उत्सव का वातावरण रहेगा.संस्कारों को बल मिलेगा.वचन निभाएंगे.निजी जीवन में शुभता रहेगी.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.
नौकरी व्यवसाय- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी.वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे.साख सम्मान वृद्धि होगी.पेशेवर मामले बनेंगे.विभिन्न कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में सहज रहेंगे.कारोबार में तेजी रखेंगे.शुभ सूचनाएं साझा करेंगे.संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा.बैंकिंग कार्य बनेंगे.कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे.कार्य कुशलता को बढ़ावा मिलेगा.नीतियां बल पाएंगी.
प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति मदद का नजरिया रखेंगे.सभी के प्रति सहकार एवं आदरभाव बढ़ाएंगे.खुशियां बनी रहेंगी.मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी.कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे.भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा.साज संवार पर जोर देंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.उत्साहित रहेंगे.खानपान आकर्षक रहेगा.सेहत अच्छी रहेगी.साख सम्मान बढ़ेंगे.व्यक्तित्व संवरेगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.शुभ अंक : 1 और 3
शुभ रंग : बैंगनी
आज का उपाय : महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें.न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.भव्यता बढ़ाएं