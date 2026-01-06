scorecardresearch
 
आज 6 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे, विरोधी सक्रियता दिखाएंगे

आज 6 जनवरी 2026 सिंह राशिफल: आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे, विरोधी सक्रियता दिखाएंगे

सिंह - वाणिज्यिक गतिविधियों में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. वित्तीय परिस्थितियां मिलीजुली रहेंगी. रिश्तों में सुधार के प्रयास बनाए रखें. विभिन्न कार्यों में सहयोग सहकार बढ़ाएं. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले सधेंगे. सहज गति से आगे बढ़ें. कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. पेशेवरता से काम लेंगे. लेनदेन में सावधानी बरतेंगे. नीति नियम निरंतरता रखेंगे. दानकर्म में रुचि रहेगी. अनुशासन पर जोर देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पूंजीगत निवेश और कार्यविस्तार पर जोर होगा. करियरय व्यापार पर फोकस रहेगा. कामकाजी मामले लंबित रहेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. तैयारी से आगे बढ़ें. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे.

धन संपत्ति- बजट पर ध्यान देंगे. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. विरोधी सक्रियता दिखाएंगे. क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेने से बचें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. नियमों का पालन करें. जोखिम न उठाएं.

प्रेम मैत्री- निजी चर्चा एवं संवाद में सतर्कता बनाए रहें. विभिन्न गतिविधियों में उतावली से बचें. भावनात्मक विषयों में धैर्य रखें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतेंगे. रिश्तेदारों का साथ सहयोग बना रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संबंध सामान्य रहेंगे. मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बढ़ाएं. वरिष्ठ सहायक होंगे. स्वास्थ्य के मामलों में संतुलन बढ़ाएं. सूझबूझ से आगे बढ़ें. मनोबल बनाए रहें.
शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : महाबली संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. दान गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. धर्मकार्य में रुचि रखें. दिखावा छोड़ें.

---- समाप्त ----
