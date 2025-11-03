scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: कामकाज मध्यम बना रहेगा, जिद व अहंकार में न आएं

Aaj ka Singh Rashifal 3 November 2025, Leo Horoscope Today: अनजानों से दूरी रखें. नियमों की अनदेखी से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. कार्यक्षेत्र में विवेकपूर्ण फैसले लें.खानपान में सात्विकता रखेंगे.

सिंह - सावधानी और सोच समझकर आगे बढें. परिस्थितियां अनियंत्रित बनी रह सकती हैं. आकस्मिक कारणों से कार्य प्रभावित हो सकता है. अपनों के सुझावों पर ध्यान देंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. जोखिमपूर्ण प्रयासों से बचें. घर परिवार का सहयोग बना रहेगा. संतुलित व्यवहार रखेंगे. अनुशासन अपनाएंगे. खानपान में सात्विकता रखेंगे. सेहत से समझौता न करें. अनजानों से दूरी रखें. नियमों की अनदेखी से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. कार्यक्षेत्र में विवेकपूर्ण फैसले लें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में विरोधी सक्रियता रखेंगे. वित्तीय कार्योंं में सावधानी बनाए रहें. अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन रहेगा. रखेंगे. कामकाज मध्यम बना रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में दबाव बढ़ सकता है. व्यावसायिक संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे. धोखेबाजों व धूर्ता की बातों में न आएं. सौदेबाजी में स्पष्टता बनाए रखें. पेपरवर्क पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं. अवसर का इंतजार करें. प्रेम संबंधों में बड़प्पन दिखाएंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे. भावुकता से बचेंगे. अपनों की सीख समझ से आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में समय देंगे. मित्र सहयोगी होंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक निर्णय लेने में अनुभवियां की मदद लेंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. खानपान संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 1 3 और 5

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : देवाधिदेव भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय व ओम् सों सोमाय का जाप करें. वादा निभाएं.

