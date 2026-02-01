scorecardresearch
 
आज 1 फ़रवरी 2026 सिंह राशिफल: लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं, प्रतिस्पर्धा पर जोर कम होगा

Aaj ka Singh Rashifal 1 February 2026, Leo Horoscope Today: आर्थिक प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. प्रतिस्पर्धा पर जोर कम होगा. करियर सहज रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. उद्योग व्यवसाय पर फोकस होगा.

सिंह - कार्य व्यापार में सूझबूझ और धीरज से आगे बढ़ने के प्रयास बनाए रखेंगे. विदेशी मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. निवेश में वृद्धि होगी. रिश्तों में सुधार आएगा. न्यायिक विषयों में सक्रियता रहेगी. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. विस्तार के मामले गति लेंगे. खर्च पर नियंत्रण कठिन रहेगा. विविध विषयों में सजगता रखें. अनुबंध व नीति नियम का पालन बढ़ाएं. समकक्ष सहयोगी होंगे. विपक्ष से सतर्क रहें. बजट बनाकर चलेंंगे. आवश्यक कार्य समय पर करें. तार्किकता व तथ्यों पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. प्रतिस्पर्धा पर जोर कम होगा. करियर सहज रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएं. उद्योग व्यवसाय पर फोकस होगा.

धन संपत्ति- न्यायिक कार्यों में उमंग उत्साह दिखाएंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. विभिन्न मामलों में बजट से चलेंगे. प्रबंधनं पर ध्यान देंगे. अधिकांश मामलों में मिश्रित परिणाम बनेंगे. संपर्क संवाद में सहज होंगे.

प्रेम मैत्री- विभिन्न संबंधों में मधुरता बनाए रखने की कोशिश होगी. अपनों पर खर्च बढ़ाएंगे. रिश्तों में प्रभावी रहेंगे. करीबीजन सहयोगी होंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. मित्रों के साथ समय बिताएंगे. सामंजस्य बनाए रहेंगे. प्रियजन को मूल्यवान भेंट दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन साधारण बना रहेगा. सेहत सामान्य बनी रहेगी. दिखावा करने से बचें. कार्यगति मध्यम रखेंगे. मनोबल बढ़ाएं. अहंकार न करें.

शुभ अंक : 1 4 और 7

शुभ रंग :  गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. निवेश बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
