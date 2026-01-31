scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 31 January 2026: चिंतित हो सकते है, बिना सोचे-समझे पैसा न लगाएं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 31 January 2026: आर्थिक संकट आ सकता है.घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले सभी परिजनों की सहमति ले सकते है.सहकर्मियों के साथ काम करते समय युक्ति और चतुराई की जरूरत है.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन(Gemini):-
Cards:- Two of Pentacles
पैसों को लेकर संतुष्ट न हो पा रहे है.आपका हंसी मजाक किसी दूसरे व्यक्ति को चिढ़ा सकता है.सोच समझकर लोगों से बात करें.आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है.किसी भी योजना  को पूरी तरह समझे बिना उसमें पैसा न लगाएं.अन्यथा आर्थिक संकट आ सकता है.घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले सभी परिजनों की सहमति ले सकते है.सहकर्मियों के साथ काम करते समय युक्ति और चतुराई की जरूरत है.प्रिय के साथ काफी दूर घूमने जा सकते है.

आगे के लिए कुछ बेहतर योजनाओं पर कार्य करेंगे.इस समय कामों को करते समय दूरदृष्टि और प्यार की भावना होना चाहिए.लालच की नहीं.कार्य से सम्बन्धित नए विचार  फायदेमंद होंगे.परिवार की जरूरतों के साथ खुद को भी ध्यान देना जरूरी है.किसी विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ नई परियोजना पर कार्य कर सकते है.किसी कानूनी सलाहकार के पास किसी कानूनी मामले के समाधान के लिए जा सकते है.

स्वास्थ्य: रक्तचाप की समस्या  बढ़ सकती है.गुस्से और तनाव को कम करने का प्रयास करें.

सम्बंधित ख़बरें

आत्मविश्वास बढ़ेगा, ज्यादा खर्च न करें
सकारात्मक सोच रखें, गलतफहमियों को मन में जगह न दें
मीन राशि वालों को आर्थिक हानि का करना पड़ सकता है सामना, कार्य शैली पर पुनः विचार करें.
कुंभ राशि वाले नहीं कमा पाएंगे ज्यादा प्रतिफल, हो सकती है चिंता संतान की उच्च शिक्षा को लेकर
मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार समय पर न मिलने से थोड़ा चिंतित हो सकते है.

रिश्ते: प्यार से चीजों को समझाने का प्रयास करें.चिढ़ना परेशानी से भागने का तरीका नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement