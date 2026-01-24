Mithun Tarot Rashifal 24 January 2026: पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, धन निवेश करेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- judgement

किसी नए व्यक्ति के साथ जीवन में नई शुरुआत कर सकते है.इस रिश्ते को अभी परिजनों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है.सामने वाले की सोच समझ से काफी प्रभावित हो रहे है.जल्द ही पूर्व में किए अच्छे कर्मों का प्रतिफल मिल सकता है.परिजनों की नाराजगी के चलते वर्तमान स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर जीवन की अच्छी शुरुआत करने का प्रयास कर सकते है.पुरानी गलतियों को ना कोसते रहे.बल्कि खुले दिल और दिमाग से सही निर्णय लें.यदि किसी विवाद में पड़े हुए है.तो उसको समय रहते सुलझाना बेहतर रहेगा.किसी सहयोगी की ईर्ष्या के कारण आपके कार्य में काफी बाधाएं आ सकती है.इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दे सकते है.ये समय क्रोध का नही बल्कि कृतज्ञता का है.

और पढ़ें



दूसरों की गलतियों पर उन्हें सजा ना देने की जगह उन्हें माफ करें.यदि सामने वाले की काबिलियत से प्रभावित है.तो उन्हें दूसरा मौका दिया जा सकता है.परिवार में किसी बात को लेकर कुछ उथल पुथल चल रही है.किसी नए व्यक्ति के आगमन से माहौल काफी बदलता नजर आ रहा है.पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है.समझौते की कोशिश कर सकते है.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित है.बार बार उसके शरीर में खून की कमी परेशानी बढ़ा रही है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी है.पूर्व में किए गए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल प्राप्त होने जा रहा है.

रिश्ते: प्रिय के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो रहा है.सामने वाले को मनाने के लिए एक अच्छा उपहार दे सकते है.

---- समाप्त ----