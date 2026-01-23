Mithun Tarot Rashifal 23 January 2026: मिथुन राशि वाले पदोन्नति करेंगे प्राप्त, नए लोगों से होगी सकती है मुलाकात

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Two of Pentacles

आमदनी और खर्चे में संतुलन स्थापित करने के प्रयास पूर्णता सफल नहीं हो पा रहे हैं. जिसको लेकर चिंता बढ़ रही है. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे. कार्य क्षेत्र में लंबे समय से पदोन्नति प्राप्त न होने के कारण मन विचलित हो सकता है. नई नौकरी ढूंढने की कोशिश शुरू कर सकते हैं. नौकरी के साथ मित्रों की मदद से किसी लघु उद्योग को शुरू करने की बात परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. जीवनसाथी के व्यवहार में आया परिवर्तन परेशान कर सकता है. यदि कोई कार्य किसी कारणवश अटका हुआ था. तो वह भी पूरा हो सकता है. इस समय अपने कीमती सामान को लेकर सावधान रहें. जरा सी भी लापरवाही बड़े नुकसान में डाल सकती है. किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होने के अवसर पर कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. जिसका फायदा आगे चलकर आपको कार्य क्षेत्र में प्राप्त हो सकता है यह संभावना बन रही है. परिवार में किसी करीबी व्यक्ति का आगमन वातावरण को उत्साहित कर देगा.

स्वास्थ्य: बार-बार कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत में सुधार लाएं. चिकित्सक की सलाह पर जरूरी जांच करवा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों पर नियंत्रण करें. मित्र की आर्थिक मदद कर सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ बने हुए तनाव पूर्ण रिश्तों को सुधारने का प्रयास करेंगे.

