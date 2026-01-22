Mithun Tarot Rashifal 22 January 2026: पुराने कार्यों को पूरा करें, विवाह से संबंधित अहम फैसला लेंगे

मिथुन (Gemini):-

Cards:- King of swords

इस समय छुपी हुई काबिलियत को बाहर निकलना चाहिए. जो लोग अभी तक शांति और संयम को आपकी कमजोरी मानते आए है. यह वक्त उन्हें इस बात का एहसास दिला सकता हैं. कि उनकी सोच गलत हैं. इस समय जो भी कोई मार्ग में अवरोध बनाकर उपस्थित होगा उसकी पराजय निश्चित है. किसी बड़ी परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. पूरी क्षमता से इस काम को पूरा करने की कोशिश करें. इस समय उच्च अधिकारी आपके काम को सही तरीके से परख रहे हैं. इसलिए कार्यों को लेकर सजग रहें.

आर्थिक क्षेत्र में अनुशासन और तर्क की आवश्यकता है. अन्यथा असुरक्षित निवेश पीड़ा दे सकता है. व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता तभी प्राप्त होगी. जब कार्यों को पूरी क्षमता और योग्यता से पूरा किया जाएं. किसी अनुभवी की सलाह कार्यों में तेजी ला सकती है. इस समय पुराने कार्यों को पूरा करें. विवाह से सम्बन्धित फैसला परिजनों पर छोड़ सकते है.

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. खानपान में बदलाव लाया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: सट्टा बाजी या शेयर मार्केट में पैसा न लगाएं. आर्थिक नुकसान हो सकता है.

रिश्ते:प्रिय की उम्र अधिक होने के कारण परिजनों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है.

---- समाप्त ----