Mithun Tarot Rashifal 18 January 2026: प्रिय के साथ रिश्ते बेहतर होंगे, सिंगल लोगों को लाइफ पार्टनर मिल सकता है

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: इस समय जीवन में शांति और सुकून अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं. प्रिय के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं.

gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Hierophant 
किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जो अपने कार्यों और अनुभवों से आपकी रूढ़िवादी सोच से आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएं. इससे जीवन का मकसद समझ आ सकता है. ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ सकती है. लोगों की कमियों का मजाक उड़ाने की आदत में बदलाव लाएंगे. कोशिश करेंगे, कि आपकी बातों से सामने वाले व्यक्ति को दुःखी न करें. इस समय जीवन आपके प्रतिकूल हो सकता हैं. कार्य की अधिकता और खुद को बेहतर साबित करने का दवाब परेशान कर सकता हैं.

परिवार में जीवनसाथी का शक्की व्यवहार सभी कार्यों में बाधा डालने लगा हैं. इससे चिढ़ और क्रोध बढ़ सकता है. सामने वाले की बातों पर कोई प्रतिक्रिया न देना कई बार रिश्तों को बचाने में सहायक रहता है. इस समय जीवन में शांति और सुकून अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर किसी शांत जगह पर जाना चाहते हैं. प्रिय के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं.

इस समय आप कुछ मित्रों के साथ मिलने की योजना बना सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह को लेकर चिंता बढ़ सकती हैं. सामने वाला व्यक्ति हर प्रस्ताव में कोई न कोई कमी निकालकर प्रस्ताव को मना कर देता हैं. इससे परिजन परेशान हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य:कमर दर्द के चलते काफी परेशानी बढ़ रही हैं. कार्य करने में असुविधा हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को एक नए व्यवसाय की शुरुआत कर पहले से बेहतर करने की योजना बना रहे हैं. 

रिश्ते: प्रिय के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. इसके चलते आपके परिजन कुछ नाराज होंगे. 

---- समाप्त ----
