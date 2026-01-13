scorecardresearch
 
Mithun Tarot Rashifal 13 January 2026: निरंतरता बनाए रखें, अतीत की यादें परेशान कर सकती हैं

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 13 January 2026: निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए.इससे उमंग और उत्साह बना रहता है. आसपास के नकारात्मक  वातावरण को खुद पर हावी न होने दें.

मिथुन (Gemini):-
Cards:- The Star
लोगों की एक दूसरे से तुलना न करें.इससे रिश्ते बिगड़ सकते है.जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंध सकते है.विचारों में सकारात्मकता लाएं.कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है.इससे परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे.व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें. लोगों की अपेक्षाओं के बीच खुद को घिरा हुआ पा सकते है.जीवन में निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए.इससे उमंग और उत्साह बना रहता है. आसपास के नकारात्मक  वातावरण को खुद पर हावी न होने दें.जो बीत चुका है.

उनको भूलना ही बेहतर होगा.अतीत की यादों में रहेंगे.तो वर्तमान खराब होने लगेगा.किसी कार्य की शुरुआत हो कुछ समय से रुकी हुई थी.इस समय कार्यों का पुनः अवलोकन करें.नई शुरुआत के साथ आगे जाने की योजना बनाए.विचारों में संतुलन बनाए रखें.इससे किए गए कार्यों में सफलता जरूर प्राप्त होगी.ईश्वर पर विश्वास हमेशा बनाए रखें.ईर्ष्यालु और व्यर्थ की बातें करने वाले लोगों से  दूर रहें. कार्यों को लेकर सामने वाले की निर्भरता कम करें.सामने जो भी स्थिति हो,उसका डटकर मुकाबला करें.समाधान स्वयं ही निकल आएंगे.


स्वास्थ्य:खानपान में परिवर्तन करें.नींद लेने का समय निश्चित करें.

आर्थिक स्थिति:किसी योजना में धन निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ रिश्ते सुधारें.विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती है.

---- समाप्त ----
