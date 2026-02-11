Mithun Tarot Rashifal 11 February 2026: पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ten of cups

जीवनसाथी साथ नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे है. पूर्व में कुछ स्थितियां दोनों के विपरीत होने से रिश्ता खत्म होने की कगार पर आ गया होगा. इस समय उस मुश्किल स्थिति से दोनों बाहर निकल आये है. इस विश्वास के साथ अब इस रिश्ते में लंबे समय तक पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी. कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से मित्रता जीवन में अच्छा बदलाव ला सकती है. सोच समझ में परिवर्तन आता नजर आएगा. यदि किसी नए व्यवसाय की सफलता को लेकर चिंतित है. तो विश्वास रखें, कि अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभावना है. घर में काफी परेशानियों के बाद नन्हें मेहमान का आगमन हो सकता हैं.

और पढ़ें

परिवार के सभी सदस्य इस खुशी को उत्सव की तरह मनाने की तैयारियां कर सकते हैं. ससुराल पक्ष के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रिश्ते को बेहतर बनाएंगे. खुद को पहले से अधिक ईश्वर के करीब महसूस करेंगे. आपकी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. मुश्किलें चाहे कैसी भी हो, समाधान ढूंढने ही होगा. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं. अपने पद का दुरुपयोग न करें. सामने वाले की निजता का सम्मान जरूर करें. बार बार किसी ऐसी गलती का दोहराव न करें. जो आर्थिक रूप से अच्छी न हो.

स्वास्थ्य:अच्छी नींद न लेना शारीरिक और मानसिक रूप से थका सकता हैं. कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर आराम करें.

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति के बाद अच्छा वेतन मिलने से मन काफी प्रसन्नता अनुभव कर सकता है. परिजनों के लिए उपहार ले सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते:सभी को खुश रखने का प्रयास करेंगे. बच्चों के साथ किसी समुद्र किनारे समय व्यतीत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----