Mithun Tarot Rashifal 10 February 2026: गलत बातों का समर्थन न करें, सलाह-परामर्श के बाद ही निवेश करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Nine of cups

किसी पुरानी महत्वाकांक्षा को पूरी करने की कोशिश में कामयाबी आती नज़र आ सकती है. पारिवारिक संपत्ति को व्यावसायिक संपत्ति में बदलने की कोशिश करेंगे. कार्यों में मिल रही सफलता को अपना सौभाग्य मानकर लापरवाह न हो जाए. इससे आगे कार्य की सफलता में परेशानी हो सकती है. मिल रही खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का प्रयास करें. अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता लाएं. करीबी लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करें.

समाज में अच्छी पहचान बनाने के लिए किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते है. लोगों के साथ खुशी और दुःख में साथ निभाएं. मित्रों के साथ किसी बंद पड़े व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है. परिवार के साथ मनोरंजक समय व्यतीत कर सकते है. गलत बातों का समर्थन न करें. शेयर बाजार में धन निवेश किसी अनुभवी की देखरेख में करेंगे. कार्य क्षेत्र में शोहरत बढ़ सकती है. कार्य से विश्राम लेकर किसी नए स्थान पर घूमने जा सकते है.

स्वास्थ्य:जरूरत से ज्यादा औषधियों का सेवन न करें. इससे अन्य परेशानियां हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही योजना में निवेशित कर अच्छा लाभ उठाएं. आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते है.

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. साथ ही कामना करें. कि वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे.

---- समाप्त ----