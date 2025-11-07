Mithun Tarot Rashifal 7 November 2025: मिथुन राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, उच्चपद मिलने की बन रही है संभावना

मिथुन (Gemini):-

Cards:- Ace of pentacles

इस समय आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे प्रकृति पूरी तरह से आप पर मेहरबान है. तथा हर कदम पर कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही हैं. मार्ग में आने वाली हर बाधा को आसानी से पार करने में खुद को सक्षम पा रहे हैं. साथ ही कार्य की निरंतर सफलता के कारण मान सम्मान में वृद्धि और पदोन्नति भी हो सकती है. व्यवसाय में आ रही परेशानी धीरे-धीरे दूर होती नजर आ रही है. रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छे वेतन वृद्धि की प्राप्ति भी हो सकती है. परिवार में किसी के विवाह के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि किसी मित्र की सहायता से आप आसानी से धन की व्यवस्था कर लें. नौकरी में परिवर्तन के फल स्वरूप उच्च पद और अच्छी वृद्धि निश्चित है. परिवार में यदि किसी के विवाह के लिए अभी तक अच्छे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे थे. तो अब जल्द ही किसी धनाढ्य परिवार से अच्छा प्रस्ताव आ सकता हैं. जो सभी को स्वीकार्य होगा.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय अपनी सुरक्षा निश्चित कर लें. किसी दुर्घटना के होने की संभावना नजर आ रही है.

आर्थिक स्थिति: पैसे के लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. यदि धनराशि काफी बड़ी है तो लिखा पढ़ी जरूर करें.

रिश्ते: बहन के परिवार में हो रहा आयोजन के लिए काफी सुखद साबित हो सकता है. आप वहां पर अपने मनचाहे जीवनसाथी से मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----