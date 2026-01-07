scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mithun Tarot Rashifal 7 January 2026: मित्रों के साथ रिश्ते में मधुरता लाएं, लोगों के साथ बहस न करें

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 7 January 2026: संतान की शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. उसकी संगत गलत लोगों से होने के कारण कुछ परेशान हो सकते है. मित्रों के साथ रिश्ते में मधुरता लाएं. बार बार लोगों के साथ बहस न करें. 

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन (Gemini):-
Cards:- Judgement 
छोटे-मोटे विवाद समय रहते जिनको सुलझाया नहीं गया,वो अब बड़े और कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं इस स्थिति में न्यायालय का फैसला आपके विरुद्ध हो सकता है. इस समय आप अपने कार्यों की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करते. तो आपके हित में होने वाली घटनाएं विलंबपूर्ण भी हो सकती है. परिवर्तनों से घबरा कर अच्छे अवसरों को हाथ से जाने न दें. परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक है. इस बात को समझने का प्रयास करें.

यदि कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं. तो उनको स्वीकार करने का प्रयास करें. इस समय अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें. जरा भी लापरवाही स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी. किसी नए वाहन को खरीदने की इच्छा परिजनों के सामने रख सकते है. संतान की शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते है. उसकी संगत गलत लोगों से होने के कारण कुछ परेशान हो सकते है. मित्रों के साथ रिश्ते में मधुरता लाएं. बार बार लोगों के साथ बहस न करें. 

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं. मीठे और खट्टे खाने से परहेज करें. 

सम्बंधित ख़बरें

आज अपशब्दों का प्रयोग न करें, छवि को होगा नुकसान
मेहनत करने वालों को मिलेगी सफलता, भाग्य के भरोसे न रहें
नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, ये नौकरी रुचि के अनुरूप होगी
पूर्व में किए गए प्रयासों का अच्छा फल मिल सकता है, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव बढ़ेगा
झूठी या गलत बात का साथ न दें, लोगों को अपने ऊपर निर्भर न होने दें

आर्थिक स्थिति: कुछ पुराने कर्जों से मुक्ति हो सकती है. धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते है. 

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है. किसी व्यक्ति से मित्रता प्रेम में बदल सकती है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement