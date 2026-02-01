Mithun Tarot Rashifal 1 February 2026: मिथुन राशि वाले किसी से ईर्ष्या न करें, सभी परिस्थितियों पर विचार करें

मिथुन (Gemini):-

Cards:- The Hierophant

अपने मन को आध्यात्मिकता से जोड़ सकते है. कुछ समय से जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई है. करीबी लोगों की बेरुखी सबसे दूर ले जा सकती है. स्वयं को पहचाने. मन में चीजों को लेकर बना विरक्ति भाव अध्यात्म की तरफ ले सकता है. इस समय कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है. जो आध्यात्मिक कार्यों में लिप्त होंगे. जीवन में नए परिवर्तन आ सकते है. परिवार की भलाई के लिए कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है. जो की काफी महत्वपूर्ण होगा. ऐसी स्थिति में निर्णय लेने से पूर्व सभी परिस्थितियों का अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए. जिससे आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न आपको ओर ना ही परिजनों को करना पड़ें. प्रिय से विवाह का निर्णय ले सकते है. दोनों के परिजनों से बात करने के प्रयास कर सकते है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी से हुई कहासुनी को सामने वाले ने बड़ा चढ़ा कर सभी सहयोगियों को बता दिया है. इससे शर्मिंदगी अनुभव करेंगे. इस समय कुछ समस्याएं जिस रूप में सामने आ रही है. सच्चाई उससे भिन्न हो सकती है. सोच के दायरे को बढ़ाएं. सकारात्मक विचारों को मन में जगह दें. लोगों से व्यर्थ ईर्ष्या न करें.

स्वास्थ्य: किसी गलत दवाई(medicine) के सेवन से मुंह में छाले हो सकते है. जिसके कारण कुछ खाना मुश्किल हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावना प्रबल है. इस लाभ से मिली धनराशि का उपयोग एक बड़े चार पहिया वाहन खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं. वो ही सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं. क्योंकि ईर्ष्या के चलते खुद को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं.

