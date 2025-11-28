आज 28 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे, आदरभाव बनाए रखेंगे

मिथुन - भाग्य की मदद से उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ में वृद्धि होगी. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. बहुमुखी लाभ से उत्साहित रहेंगे. धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था और अध्यात्म बल पाएंगे. पेशेवर मामले साधेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. सुविधा संवंदनों में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा करेंगे. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. बंधु बांधवों से सहयोग बना रहेगा. विविध परिणामों में शुभता का संचार रहेगा. सुख संवार पाएगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी गतिविधियां में तेंजी बनी रहेगी. विविध उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी. जरूरी कार्यों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति-- लाभ का प्रतिशत बढ़ारहेगा. आर्थिक मामले संवार पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सभी मामलों में उछाल रहेगा. चहुंओर शुभता बढ़त पर बनी रहेगी. सहजता से कार्य संवारेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों में सक्रियता आएगी. प्रेम स्नेह के प्रदर्शन में रुचि रखेंगे. मन की बात कह पाएंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ भ्रमण व मनोरंजन पर जाएंगे. आदरभाव बनाए रखेंगे. प्रियजनों के संग सुखद पल साझा करेंगे. संबंधों में सुधार होगा. भावनात्मक विषयों में मजबूती आएगी.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 1 3 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. संकल्प रखें.

---- समाप्त ----