आज 27 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे

मिथुन - आर्थिक पक्ष मजबूती पाएंगा. कामकाजी गतिविधियों में रुचि लेंगे. मित्रों के प्रति विश्वास बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह के साथ कार्य करेंगे. मित्रों को साथ बनाए रखने की कोशिश करें. कार्य व्यापार प्रभावी रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. अध्ययन अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. वातावरण इच्छित बना रहेगा. करियर पर फोकस रखेंगे. कारोबार में हितलाभ संवरेगा. पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- शासन सत्ता के संबंध मजबूत रहेंगे. कामकाजी मामलों में सुधार बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण प्रयासों में समर्पण बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. कार्य कुशलता बढ़ेगी. सबका सहयोग प्राप्त होगा.

धन संपत्ति- जरूरी वित्तीय निर्णय ले सकेंगे. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. कार्ययोजनाओ को समर्थन मिलेगा. साहस बढ़ेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. वित्तीय मामले पक्ष में बनेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में विश्वास बनाए रखेंगे. प्रियजनों के साथ भ्रमण मनोरंज पर जाएंगे. मन की बात कहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. भाव प्रदर्शन के अवसर बनेंगे. रिश्तेदारी में धैर्य रखेंगे. भेंटवार्ता में सहजता रहेगी. मित्रों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी बनाए रहेंगे. बुद्धि विवेक एवं व्यक्तित्व संवार पाएगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. परिजनों से खुशी साझा करेंगे.

शुभ अंक : 2, 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----