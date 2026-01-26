आज 26 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: आनंद का वातावरण रहेगा, सुखद सरप्राइज दे सकते हैं

मिथुन - आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाएंगे. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. सभी ओर शुभता का संचार बना रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. नवाचार पर जोर रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. सबका भरोसा जीतेंगे. लाभ के अवसरों को भुनाएंगे. कार्य विस्तार के प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरों के लिए अवसर बने रहेंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. विविध मामलों में गति आएगी. उन्नति और विस्तार के प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

नौकरी व्यवसाय - वाणिज्यिक उपलब्धियां बनाए रखेंगे. तेजी की कोशिश होगी. नियमित लाभ संवार पाएंगे. भेंटवार्ता में सजगता दिखाएंगे. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों में बेहतर रहेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पाएंगे. कामकाज संवारेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लंबित कार्यों में सक्रियता आएगी. सभी का साथ सहयोग बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर में हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. खुशियों को बढ़ाएंगे. रिश्ते मधुर रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान देंगे. स्वजनों के हितों को साधेंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. हर्ष आनंद का वातावरण बना रहेगा. मित्रगण मददगार रहेंगे. मन के मामलों में शुभता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- इच्छित परिणाम बनेंगे. लक्ष्यों को पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. जीवनशैली संवरेगी. उत्साह मनोबल रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक : 1 2 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : आदिदेव महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भोर में जल्दी उठें.

