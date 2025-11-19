आज 19 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वाले कामकाज, धन और प्रेम में संभलकर बढ़ाएं कदम, जानें कैसे बीतेगा दिन

मिथुन - मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे. शिक्षा व प्रतिस्पर्धा में सहज रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. कला कौशल के प्रशिक्षण में रुचि बढ़ेगी. कामकाजी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. कला कौशल संवरेंगे. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. सम्मान में वृद्धि होगी. बौद्धिकता पर जोर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय - योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. बड़ों का समर्थन बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएं. परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यगति बढ़ेगी.

धन संपत्ति - आर्थिक लाभ में उछाल बना रहेगा. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न स्रोतों से आय बनेगी. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साहस बढ़ेगा.

प्रेम मैत्री - मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में तेजी से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में अनुकूलता रहेगी. अपनों का साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों से सहयोग बढ़ाएंगे. स्वजनों को सरप्राइज कर सकते हैं. संबंधों में मजबूती आएगी. मित्र प्रसन्न होंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. प्रियजनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - उत्साह और आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. मनोरंजन में रुचि लेंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ेंगी. संपर्क संवाद संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 5.

शुभ रंग: हरा.

आज का उपाय: गौरीतनय श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. पहल का भाव रखें.

