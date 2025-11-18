scorecardresearch
 

आज 18 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वालों को आज के दिन मित्रता और कारोबार में सफलता, स्वास्थ्य और परिवार में सुधार

Aaj ka Mithun Rashifal 18 November 2025, Gemini Horoscope Today: आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन बहुत फलदायक रहेगा. मित्रों और परिवार का सहयोग मिलेगा, कारोबार में उन्नति होगी और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा.

gemini horoscope
मिथुन - मित्रों की मदद में आगे रहेंगे. कामकाज में सबसे बनाकर चलेंगे. कारोबार में बड़ी उपलब्धियां बन सकती हैं. आय के नए स्त्रोत बनेंगे. रुके हुए मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ा रहेगा. आर्थिक पक्ष संवार पर रहेगा. कारोबारी संबंध मजबूत होंगे. करियर व्यापार में तेजी लाएंगे. मित्रों से भेंट होगी. अध्ययन और अध्यापन में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं फलेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. कार्य विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय - महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी दिखाएंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन में बेहतर स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा करेंगे. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आर्थिक लेनदेन में सहज रहेंगे. रूटीन बेहतर बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. बहस विवाद में नहीं पड़ेंगे. कारोबारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

प्रेम मैत्री - मित्रों के साथ सुखकर वक्त बिताएंगे. घर परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा. प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. निजी मामलों में धैर्य रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. प्रेम नेह पाएंगे. मित्रता मजबूत होगी. मन की बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - खानपान में भव्यता बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व में बेहतर रहेंगे. मानसिक कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 9.

शुभ रंग: बादामी.

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. फोकस बढ़ाएं. सक्रियता रखें.

