आज 18 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: गंभीरता बनाए रखें,लेनदेन में स्पष्ट रहें

मिथुन - मिश्रित प्रभाव का समय बना हुआर है.अपनों से सीख सलाह बनाए रखें.चर्चा संवाद में सतर्कता बनाए रहेंगे.योजनाओं में रुटीन रहेगा.उद्योग व्यापार में निरंतरता रखें.मित्रों से अधिक अपेक्षा रखने से बचें.व्यक्तिगत कार्य प्रभावित रहेंगे.नवीन अनुबंधो में सजग रहें.साझीदारों का सहयोग बना रहेगा.कामकाजी चर्चाओं में सक्रियता से शामिल होंगे.मेहनत पर भरोसा बनाए रखें.आत्मविश्वास बढ़ाएं.कार्य व्यापार में रुटीन रखेंगे.क्षमा भावना बल पाएगी.विभिन्न मामले पूर्ववत् रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य साधने में अतिरिक्त प्रयास बढ़ाने होंगे.करियर कारोबार में निरंतरता रखें.अनुशासन से आगे बढें.तार्किकता पर जोर बढ़ाएं.जिम्मेदारों से भेंट होगी.आकस्मिकता पर अंकुश लाएं.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष साधारण रहेगा.विभिन्न मामलों में सजगता से आगे बढ़ें.धोखा की आंशका है..स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें.योजनाएं सामान्य बनी रहेंगी.गंभीरता बनाए रखें.लेनदेन में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- अन्य की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.प्रेम एवं मित्र संबंधों में विनय विवेक बनाए रहें.अपनों से अनबन की आशंकाएं हैं.भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहें.रिश्तों को गति मिलेगी.जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे.अपनों का साथ बना रहेगा.समता सामंजस्य बनाए रखें.करीबी प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनजान से दूरी रखें.चर्चा में स्पष्ट रहें.रहन सहन सामान्य रहेगा.वाणी व्यवहार पर बल देंगे.स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें.

शुभ अंक : 1 2 5 और 9

शुभ रंग : कत्थई

आज का उपाय : भगवान भास्कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.वचन रखें.

