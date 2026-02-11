आज 11 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों को पदोन्नति की मिल सकती है सूचना, मिलेगा ईश्वर का आशीर्वाद

मिथुन - समय पर कार्य करने की आदत बनाए रखें. कार्यप्रबंधन पर फोकस रहेगा. पेशेवर पक्ष बल पाएगा. कला कौशल से मजबूत बनाए रखेंगे. व्यावसायिक लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. समकक्षों से तालमेल रखें. परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेंगे. अनुशासन और मेहनत से व्यापार संवारेंगे. सहज सुधार के प्रयास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सलाह बढ़ाएंगे. नियम अनुशासन रखें. विविध मामले संवारें.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर बना रहेगा. कार्यव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. श्रमशील रहेंगे. कार्यगति बेहतर होगी. विविध विषय साधारण रहेंगे. ठगों सें बचें. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी नियंत्रित रखेंगे. कार्यव्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखेंगे. विपक्ष से सजगता बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य समय से करें. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें. लेनदेन के मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मित्रमंडली के साथ वक्त बीतेगा. मन की बात कहने में धैर्य दिखाएं. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वचन का पालन करें.

स्वास्थ्य मनोबल- मौके भुनाने की कोशिश होगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें. लापरवाही से बचें. समकक्ष सहयोगी होंगे. संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. कर्मठ बनें.

