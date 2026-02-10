scorecardresearch
 
आज 10 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 10 February 2026, Gemini Horoscope Today: अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर बने रहें. व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे.

gemini horoscope
मिथुन - पेशेवर समय प्रबंधन पर ध्यान दें. वरिष्ठों से सामंजस्य व संतुलन बढ़ाएं. विविध कार्यों में गति सामान्य रहेगी. लेनदेन में उतावली से बचें. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से लक्ष्य साधेंगे. समय प्रबंधन में रुचि बढ़ाए रहेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. लोभ प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर बने रहें. व्यवहार तर्कशील रहेगा. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर रहेगा. विविध प्रयास पूर्ववत् बने रहेंगे. नौकरी में उम्दा स्थिति रहेगी. सेवाकार्य से जुड़े व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सफलता का प्रतिशत पूर्ववत् रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- उधार से बचें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. पेशेवरों में तालमेल बना रहेगा. जरूरी बातों को अनदेखा न करें. बहकावे में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. चर्चा संवाद में सहज शामिल होंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच होगा. संबंधों में पहल से बचेंगे. चर्चा संवाद साधारण बने रहें. व्यक्तिगत प्रयासों में बेहतर रहेंगे. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएंगे. सबके प्रति आदर सम्मान रखेंगे. सजगता बनाए रहेंगे. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य संकेतों के प्रति सजग रहें. ध्यान प्राणायाम की आदत बनाए रहें. रुटीन संवारें. जिम्मेदारियों पर ध्यान दें. मनोबल रखें.

शुभ अंक : 1, 4, 5 और 9  

शुभ रंग : पीच

आज का उपाय :  महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. क्षमा करें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

