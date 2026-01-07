आज 7 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: बुधवार के दिन मिथुन राशि वालों के विविध मामले पक्ष में बनेंगे, आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सफलता

मिथुन - साहस पराक्रम को बल मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे. संपर्क संवाद को प्रभावपूर्ण बनाए रखेंगे. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्य पूरे करेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. कारोबारी यात्रा हो सकती है. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों को तेजी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- लक्ष्य हासिल करने प्रयास बढ़ाएंगे. व्यावसायिक कार्यों में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. आर्थिक वाणिज्यिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. यात्रा हो सकती है.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा. जिम्मेदारों से संबंधों का लाभ लेंगे. आर्थिक क्षेत्र में सफलता पाएंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. उद्योग व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. घर परिवार में सुख सौख्य और शुभता बनी रहेगी. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि जनों का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में गति आएगी. भव्यता रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें. स्वास्थ्य सहज रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा.

शुभ अंक : 5, 7, 9

शुभ रंग : हल्का हरा

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. प्रवचन सुनें.

