आज 7 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे, करियर व्यापार में सजगता बनाए रखेंगे

मिथुन- आधुनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. नई सोच के लोगों का साथ बनाए रखेंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. सहकार की भावना रखेंगे. रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद मेंं सजग रहेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में जिम्मेदारियों को निभाएंगे. धैर्य से कार्य करेंगे. व्यवस्थागत प्रयासों में सतर्क रहेंगे. वाणी व्यवहार सरल रहेगा. आवश्यक कार्यों में तेजी रखेंगे. रचनात्मकता गतिविधियों में पहल रहेगी. सीख सलाह व सहकार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज उम्दा बना रहेगा. पेशेवर सहायक रहेंगे. अनुकूलन पर जोर देंगे. चर्चा संवाद में पहल करेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. विविध विषयों में उत्साह दिखाएंगे. करियर व्यापार में सजगता बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी लाभ बढ़ा रहेगा. धनधान्य के मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रबंधकीय निर्देशों का सम्मान करेंगे. पेशेवर मामलों में फोकस बनाए रखेंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. नीति नियम का पालन रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनाएं व्यक्त करने में आगे रहेंगे. सभी के प्रति आदर व सम्मान रखेंगे. घर परिवार से नजदीकी बढ़ेगी. संबंधों में मिठास रहेगी. जरूरी सूचना मिल सकती है. सीख सलाह बनाए रखेंगे. लोगों को जोड़ने की कोशिश रहेगी. रिश्ते सहज बने रहेंगे. परिजनों का समर्थन पाएंगे. रिश्तेदार सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों का भरोसा बनाए रखेंगे. सामंजस्यता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर जोर रखें. व्यवस्थागत विषयों को बढ़ावा मिलेगा. लक्ष्य से समझौता नहीं करें.

शुभ अंक : 1 5 और 7

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. सहजता बढ़ाएं.

