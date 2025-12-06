scorecardresearch
 
आज 6 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे, घरवाले प्रभावित होंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 6 December 2025, Gemini Horoscope Today: आनंद के क्षण बने रहेंगे. रचनात्मकता के प्रयासों को उचित दिशा मिलेगी. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी.

मिथुन - महत्वपूर्ण माममलों में तेजी बनाए रखेंगे. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. साख सम्मान वृद्धि होगी. पेशेवर मामले बनेंगे. बड़प्पन की भावना रखेंगे. आनंद के क्षण बने रहेंगे. रचनात्मकता के प्रयासों को उचित दिशा मिलेगी. आधुनिक प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रक्त संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट होगी. जीवन स्तर संवरेगा. नवीन कार्यों से जुड़ेंगे. आवश्यक कार्यों में गति आएगी. दोपहर से गति और बेहतर होगी. विभिन्न कार्यों में सृजनात्मकता बढ़ाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लंबित कार्यों को गति मिलेगी. महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में लाभ प्रभाव बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. कला कौशल संवारेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ ऊंचा बना रहेगा. नवाचार के प्रयास संवारेंगे. सभी विषयों में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. लोकप्रियता बढ़ेगी. विभिन्न योजनाएं गति पाएंगी. साझा कार्य बनेंगे. आर्थिक पक्ष बल पाएगा.

प्रेम मैत्री- स्वजनों की खुशी बढ़ाएंगे. घरवाले प्रभावित होंगे. सभी से तालमेल बढ़ेगा. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत जीवन अच्छा रहेगा. स्नेह का प्रदर्शन करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य में सुधार होगा. जीवनशैली संवार पर रहेगी. अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक :ं 5 6 और 8

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय :  परमवीर हनुमानजी के दर्शन करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. सहज रहें.

---- समाप्त ----
