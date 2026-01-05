scorecardresearch
 
आज 5 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: प्रिय से चर्चा होगी, आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 5 January 2026, Gemini Horoscope Today: पारिवारिक व्यवसाय को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के सहयोग से कार्य करेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस पराक्रम को बढ़ावा मिलेगा.

मिथुन - कुल परिवार के लोगों के साथ खुशियां बांटेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. वरिष्ठों व प्रभावशाली व्यक्तियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. भव्यता से जीवन जीने का प्रयास रखेंगे. अपनों के आदर सम्मान को बनाकर रखेंगे. घर में मेहमानों का आगमन बढ़ेगा. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. परिवार में समय देंगे. अपनों से भेंटवार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. प्रबंधन को बल मिलेगा. मेलजोल की भावना बढ़ेगी. मित्रवर्ग सहयोगी रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय - पारिवारिक व्यवसाय को बेहतर बनाए रखेंगे. अपनों के सहयोग से कार्य करेंगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. साहस पराक्रम को बढ़ावा मिलेगा. उद्यमी अधिक अच्छा करेंगे. कामकाज में सफल होंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रयासों में सकारात्मकता बनी रहेगी. बचत व संग्रह के मामलों में सक्रियता बढ़ाए रखेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. बैंकिंग कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे. मूल्यवान वस्तु की खरीदी कर सकते हैंं.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख सौख्य बढ़ाएंगे. परिवार में सहकार बढ़ा रहेगा. स्वजनों के संग से मनोबल बढ़ा रहेगा. दिल की बात कह पाएंगे. स्वजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों पर नियंत्रण रखेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. सभी से तालमेल रखेंगें. प्रिय से चर्चा होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन पर बल रखेंगे. व्यवहार में मिठास रहेगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढ़ेगा.

शुभ अंक : 2 5 7

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. भव्यता बढ़ाएं.

