आज 1 फ़रवरी 2026 मिथुन राशिफल: संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Mithun Rashifal 1 February 2026, Gemini Horoscope Today: आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लक्ष्य पाने में अपनों का सहयोग मिलेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

gemini horoscope
मिथुन - घर में उत्सव के आयोजन के रूपरेखा बनेगी. चहुंओर सुखद वातावरण रहेगा. स्वजनों का आगमन खुशी बढ़ाएगा. वाणिज्यिक मामलों में पहल पराक्रम दिखाएंगे. जरूरी चर्चाओं में शामिल होंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. मान सम्मान बढ़त पर रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. आस्था संस्कार पर जोर रखेंगे. भव्यता और साज सज्जा पर जोर बना रहेगा. जीवन स्तर संवरेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पैतृक एवं परंपरागत कार्य संवरेंगे. वाणिज्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. करीबियों को लेकर चलेंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. कार्यों को तेजी लाएंगे. प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक परिणाम अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. लक्ष्य पाने में अपनों का सहयोग मिलेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. श्रेष्ठ व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- घर में खुशियों का माहौल होगा. सपरिवार में सुख से रहेंगे. आसपास अनुकूलन बढ़ रहेगा. संबंधियों में को समय देंगे. अपनों को सहयोग बढ़ाएंगे. मन के मामले सुखकर रहेंगे. अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. स्वजनों से शुभ प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. मित्र प्रसन्न रहेंगे. वचन पालन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साख व प्रतिभा को बल मिलेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. समन्वय सक्रियता बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण बना रहेगा. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

शुभ अंक : 1 4 5 और 6

शुभ रंग : अंजीर के समान

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. मीठा बोलें.

---- समाप्त ----
