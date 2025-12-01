scorecardresearch
 
आज 1 दिसंबर 2025 मिथुन राशिफल: आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा, शुभ सूचनाएं मिलेंगी

Aaj ka Mithun Rashifal 1 December 2025, Gemini Horoscope Today: सफलता का स्तर बेहतर रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे.

मिथुन - सत्ता के साथ बेहतर संवाद बनाए रखेंगे. शासन प्रशासन से लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. उचित प्रयासों को गति देंगे. प्रबंधन के कार्यों में संतुलन बढ़ेगा. सकारात्मक एवं सहयोगी व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. सफलता का स्तर बेहतर रहेगा. बड़ों का साथ समर्थन रहेगा. धार्मिक कार्य व आयोजन गति लेंगे. परिजनों में स्नेह बना रहेगा. शुभकार्यों को बढ़ावा देंगे. संकोच दूर होगा.

नौकरी व्यवसाय - प्रतिभा से परिणाम संवारेगे. नेतृत्व क्षमता में बढ़ेगी. सभी क्षेत्रों में उत्साह दिखाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. विविध वार्ताएं सफल होंगी. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ ऊंचा बना रहेगा. विविध अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. अधिकारियों का सानिध्य बनाए रखेंगे. उन्नति और विकास की राह आगे बढ़ेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी. निजी संबंधों में मिठास रहेगी. घर में सुखकर वातावरण बनाए रहेंगे. मित्र संबंधों में मजबूती आएगी. मन के रिश्तों में सहयोग रखेंगे. परिवार में विश्वास बढ़ाएंगे. अतिथि आगमन बढ़ा रह सकता है. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सम्मान में वृद्धि होगी. खानपान पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व संवरेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक 1 2 4 और 5
शुभ रंग : आसमानी
आज का उपाय : महादेव शिवशंकर का अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. संपर्क व संवाद बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
