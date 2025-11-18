Career Rashifal 18 November 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले आर्थिक कार्यों को देंगे गति, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को करियर में धैर्य से काम लेना चाहिए. कामकाज रुटीन बना रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. पेशेवर संबंधों में तालमेल रहेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों में महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. लाभ संवारने में सफल रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. साहस से काम करेंगे. सहकारी प्रयासों में रुचि बनाए रहेंगे. कार्य व्यापार में सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में बड़ों की सीख सलाह सुनेंगे. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. तेजी से काम निकालेंगे. पेशेवर मामलों में गति लाएंगे. विभिन्न प्रयासों में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. व्यर्थ के हस्तक्षेप से बचें. पेशेवरता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र बड़ा बनेगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों का कारोबार में बेहतर स्थिति रहेगी. आर्थिक विषयों पर अच्छा करेंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. उन्नति व लाभ के अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक कार्यों को गति देनी चाहिए. कलात्मक विषयों से जुड़ेंगे. करियर में प्रभाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे.

तुला: तुला राशि के जातकों को बजट बनाकर आगे बढ़ना चाहिए. न्यायिक विषयों में धैर्य से काम लेंगे. मेहनत से लक्ष्य पाएंगे. व्यापार में निरंतरता लाएं. विभिन्न मामलों में सजगता रखें. व्यर्थ विवाद की आशंका है. करियर में दबाव बना रह सकता है.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों का उद्योग में उछाल बना रहेगा. करियर व्यापार पर फोकस रहेगा. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन रखेंगे. कारोबारियों का भरोसा बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों संवरेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का व्यावसायिक स्तर बेहतर बना रहेगा. लाभ पक्ष मजबूत होगा. पेशेवर गतिविधियां में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. कामकाजी सुविधाएं बढ़ेंगी. सम्मानित हो सकते हैं. उल्लेखनीय परिणाम बनेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को मित्रों के साथ से कामकाज बेहतर होगा. श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्य व्यापार में लंबित मामले गति पाएंगे. कामकाज में तेजी रखेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के पेशेवर कार्य प्रभावित हो सकते हैं. भ्रम व बहकावे में न आएं. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखें. साहस संपर्क को बढ़ाएं. रुटीन संवारें. उद्योग व्यवसाय के प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. पहल करने से बचें.

मीन: मीन राशि के लोगों को विभिन्न मोर्चों पर प्रभावशाली प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. स्थायित्व पर जोर रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. कारोबार बढ़त पर रहेगा. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

